Son dakika Beşiktaş haberleri | Sergen Yalçın stoper tandemini belirledi! Borussia Dortmund planı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş, Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Teknik Direktör Sergen Yalçın, Vida'nın sakatlanmasının ardından, savunma tandemine karar verdi. İşte detaylar... (BJK haberleri)

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü karşılaşacağı Borussia Dortmund'u gözüne kestirdi. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve ekibi, Siyah-Beyazlı futbolculara rakibi ezberletiyor. Yeni Malatyaspor maçında resital sunan Siyah- Beyazlılar'da tek hedef evinde Almanlar'ı yıkmak.

Sergen Yalçın Malatya galibiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında "Onların zaaflarını biliyorum" demişti. Sergen hoca, oyuncularına Dortmund savunmasının zaaflarını ezberletiyor. Dortmund son lig maçında Leverkusen'i 4-3 yendi ancak defansında SOS verdi... Beşiktaş hücum hattının iştahı göz önüne alındığında Dortmund'un işi bir hayli zor gözüküyor...

Takvim'in haberine göre Alman ekibi bu sezon 4 lig maçında 9 gol yedi... Öte yandan Hırvat stoper Vida'nın yokluğunda savunmanın göbeğinde Montero'nun oynaması bekleniyor. Welinton-Montero ikilisi görev alacak.

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