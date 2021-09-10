10 Eylül 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş-Borussia Dortmund maçının bilet fiyatları belli oldu! 12 Eylül Pazar satışa çıkacak

Beşiktaş-B. Dortmund maçının bilet fiyatları belli oldu!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.09.2021 Giriş Tarihi: 10.09.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Beşiktaş, C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Beşiktaş-Borussia Dortmund maçının biletleri ise 12 Eylül Pazar günü satışa sunulacak. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 15 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'te Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmanın biletleri öncelikli grup için 12 Eylül Pazar günü saat 11.00'de satışa çıkacak. 2019-2020 sezonu için kombine bileti olan Beşiktaşlı taraftarlar, biletleri almada öncelik tanınacak.

Biletlerin genel satışına 13 Eylül Pazartesi günü saat 11.00'den itibaren başlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu kararı gereğince deplasman takımı taraftarlarına bilet satışı yapılmayacak. Ayrıca yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında bilet satışıyla ilgili bazı kurallar uygulanacak.

Beşiktaş-Borussia Dortmund maçının bilet fiyatları şöyle:

1. kategori: 490 lira

2. kategori: 450 lira

3. kategori: 390 lira

4. kategori: 375 lira

5. kategori: 325 lira

6. kategori: 295 lira

7. kategori: 200 lira

8. kategori: 175 lira

VIP 100: 1.250 lira

VIP 101-126: 1.100 lira

1903 A-E: 1.400 lira

1903 B-D: 1.500 lira

1903 C: 1.600 lira

Yeni Malatyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu! İşte eksik isimler... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Yeni Malatyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu! İşte eksik isimler... Yeni Malatyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu! İşte eksik isimler...
Başarımız Türk futbolunun başarısı olacaktır "Başarımız Türk futbolunun başarısı olacaktır"
F.Bahçe ve Beşiktaş’tan Yarsuvat için başsağlığı mesajı F.Bahçe ve Beşiktaş'tan Yarsuvat için başsağlığı mesajı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör