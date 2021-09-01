01 Eylül 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Jeremain Lens'in maliyeti ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam

Lens’in maliyeti ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.09.2021

Beşiktaş’a büyük ümirlerle gelen ancak daha sonra kadro dışı bırakılan Jeremain Lens, Karagümrük’e kiralandı. 2017-18 sezonunda Sunderland'den satın alınan ve toplam 102 maçta oynayan Hollandalının maliyeti tam 13.5 milyon euro oldu. Fenerbahçe'de gösterdiği iyi performansın ardından siyah beyazlılara transfer olan sağ kanat, o dönem heyecan yaratsa da sonu hüsranla bitti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Jeremain Lens yeniden Karagümrük'e kiralandı. 2017-18 sezonunun başında Sunderland'den zorunlu satın alma maddesiyle kiralanan Hollandalı futbolcu, performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı. Beşiktaş, Lens için İngiliz ekibine 5.5 milyon euro bonservis öderken oyuncuya da sırasıyla 2 milyon 200 bin euro, 2 milyon 300 bin euro, 1 milyon 950 bin euro maaş ödedi.

Fotomaç'ın haberine göre, sözleşmesi̇nde son seneye giren ve 1 milyon 800 bin euro kazanacak olan 33 yaşındaki futbolcunun bu maaşının 350 bin euro'luk kısmını Karagümrük ödeyecek. Böylece Beşiktaş'a Lens'in toplam maliyeti 13.5 milyon euro'yu buldu.

Beşiktaş'ta forma giydiği 102 maçta 12 gol ve 20 asistlik katkı verebilen Jereamin Lens, böylece siyah-beyazlılardan maç başına 1.3 milyon TL kazanmış oldu.

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