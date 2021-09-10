10 Eylül 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş maçı saat kaçta? Beşiktaş - Yeni Malatyaspor hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler... | Süper Lig

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.09.2021

Milli aranın sona ermesiyle birlikte Süper Lig'de start alacak. Ligin 4. haftasında Beşikatş ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta Pjanic'in durumu merak ediliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Milli aranın ardından 4. haftada Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı 11 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Pjanic, Oğuzhan, N'Koudou, Ghezzal, Batshuayi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN!

FORMA ADALETLİ DAĞITILACAK!

2021-2022 sezonunda birçok yıldız futbolcuyu kadrosuna katan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ı zor bir sınav bekliyor. 3 kulvarda mücadele edecek olan Beşiktaş'ta forma performans odaklı dağıtılacak.

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