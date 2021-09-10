Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde siyah beyazlıların kamp kadrosu açıklandı. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Umut Meraş ve cezalı durumda olan Salih Uçan haricinde, Kanada Milli Takım'ı kampından geç dönen Atiba Hutchinson ve Cyle Larin kadroda yer almadı. İşte Kartal'ın Yeni Malatyaspor maçı kamp kadrosu... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Süper Lig'in 4. haftasında son şampiyon Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Siyah beyazlılarda bu zorlu karşılaşma öncesinde kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığı bulunan Umut Meraş ve cezalı durumda olan Salih Uçan haricinde, Kanada Milli Takım'ı kampından geç dönen Atiba Hutchinson ve Cyle Larin kadroda yer almadı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN YENİ MALATYA MAÇI KAMP KADROSU

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