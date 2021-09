Beşiktaş'ta gözler Yeni Malatyaspor maçına çevrildi. Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, bu maçta sürpriz bir değişiklik yapacak. Herkes kart cezalısı Salih Uçan'ın yokluğunda Pjanic ya da Oğuzhan'ın oynamasını beklerken, Yalçın genç oyuncu Can Bozdoğan'a şans verecek.

Beşiktaş'ta gözler hafta sonunda oynanacak Malatyaspor maçına çevrildi. Siyah-beyazlılarda herkes kart cezalısı Salih Uçan'ın yokluğunda Pjanic ya da Oğuzhan'ın Malatyaspor maçında 11'de oynamasını beklerken; teknik patron Sergen Yalçın'ın ise idmanlarda oldukça etkili bir performans sergileyen Can Bozdoğan'ı bu mevkide düşünüyor. TFF kuralları gereği sahada üç yerli oyuncunun olması gerekiyor. Şu an için kalede Mert ya da Ersin'in, sol bekte ise Rıdvan ya da Umut'un yeri garanti. Üçüncü oyuncu için ilk iki maçta Sergen Yalçın, Salih'i seçmişti. Ancak Salih kart cezalısı olduğu için, Can Bozdoğan'ın başlama düdüğüyle birlikte sahada olması bekleniyor.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ