Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan Can Bozdoğan sürprizi!
Beşiktaş'ta gözler Yeni Malatyaspor maçına çevrildi. Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, bu maçta sürpriz bir değişiklik yapacak. Herkes kart cezalısı Salih Uçan'ın yokluğunda Pjanic ya da Oğuzhan'ın oynamasını beklerken, Yalçın genç oyuncu Can Bozdoğan'a şans verecek.
Beşiktaş'ta gözler hafta sonunda oynanacak Malatyaspor maçına çevrildi. Siyah-beyazlılarda herkes kart cezalısı Salih Uçan'ın yokluğunda Pjanic ya da Oğuzhan'ın Malatyaspor maçında 11'de oynamasını beklerken; teknik patron Sergen Yalçın'ın ise idmanlarda oldukça etkili bir performans sergileyen Can Bozdoğan'ı bu mevkide düşünüyor. TFF kuralları gereği sahada üç yerli oyuncunun olması gerekiyor. Şu an için kalede Mert ya da Ersin'in, sol bekte ise Rıdvan ya da Umut'un yeri garanti. Üçüncü oyuncu için ilk iki maçta Sergen Yalçın, Salih'i seçmişti. Ancak Salih kart cezalısı olduğu için, Can Bozdoğan'ın başlama düdüğüyle birlikte sahada olması bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası