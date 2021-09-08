Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Ljajic, Lens ve Douglas krizi! Takımdan ayrılacaklar mı?
Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, transferde de adından söz ettirdi. Kadrosunu önemli yıldızlarla güçlendiren siyah beyazlılarda, gözler bir yandan takımdan ayrılacaklara da çevrildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği Ljajic, Lens ve Douglas ise de takımdan ayrılmak istemiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş, transfer penceresinin kapanmasına 1 gün kala bazı futbolcular ile sözleşme fesih görüşmelerinde sona gelse de, bir türlü oyuncularla el sıkışarak yollarını ayıramadı. İşte Fotomaç'ın haberine göre o oyunculardaki son durum:
LJAJİC: Beşiktaş, Adem Ljajic için uzun süredir Karagümrük ile görüşüyor ancak oyuncunun yıllık 3 milyon euro'luk maaşı sürecin önüne geçti. Ljajic, Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyor ve yıllık maaşının tamamını istiyor.
LENS: Hollandalı oyuncu için Karagümrük ile yapılan görüşmeler sonuç vermedi. Beşiktaş 1.8 milyon euro maaş alan Lens'ten kurtulmak için uğraşıyor ama 33 yaşındaki futbolcu karşılıklı fesih için tüm alacaklarını talep ediyor.
DOUGLAS: Senelik 800 bin euro alan Douglas'ın transferi için Malatyaspor ile anlaşan Beşiktaş, Brezilyalı futbolcunun transfer sürecine şerh koymasının ardından adeta şok oldu. Douglas'a yıllık 800 bin euro garanti maaş veren bir kulüp yok.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası