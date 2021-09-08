Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, transferde de adından söz ettirdi. Kadrosunu önemli yıldızlarla güçlendiren siyah beyazlılarda, gözler bir yandan takımdan ayrılacaklara da çevrildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği Ljajic, Lens ve Douglas ise de takımdan ayrılmak istemiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş, transfer penceresinin kapanmasına 1 gün kala bazı futbolcular ile sözleşme fesih görüşmelerinde sona gelse de, bir türlü oyuncularla el sıkışarak yollarını ayıramadı. İşte Fotomaç'ın haberine göre o oyunculardaki son durum:

LJAJİC: Beşiktaş, Adem Ljajic için uzun süredir Karagümrük ile görüşüyor ancak oyuncunun yıllık 3 milyon euro'luk maaşı sürecin önüne geçti. Ljajic, Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyor ve yıllık maaşının tamamını istiyor.

LENS: Hollandalı oyuncu için Karagümrük ile yapılan görüşmeler sonuç vermedi. Beşiktaş 1.8 milyon euro maaş alan Lens'ten kurtulmak için uğraşıyor ama 33 yaşındaki futbolcu karşılıklı fesih için tüm alacaklarını talep ediyor.

DOUGLAS: Senelik 800 bin euro alan Douglas'ın transferi için Malatyaspor ile anlaşan Beşiktaş, Brezilyalı futbolcunun transfer sürecine şerh koymasının ardından adeta şok oldu. Douglas'a yıllık 800 bin euro garanti maaş veren bir kulüp yok.

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