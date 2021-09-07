07 Eylül 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Kartal’da Malatyaspor maçına hazır!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.09.2021

Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi siyah-beyazlılarda hazırlıklar Sergen Yalçın yönetiminde sürüyor. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş, Süper Lig'in 4'üncü haftasında evinde karşılaşacağı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2 ve top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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