Son dakika spor haberi: Beşiktaş Marsilya'nın teklifini reddetti! İşte Cyle Larin için istenen bonservis bedeli...
Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, transferde de hareketli günler geçiriyor. Kadrosuna önemli yıldızları katan siyah beyazlılarda, gözler bir yandan gelen tekliflere de çevrildi. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla dikkatleri üzerine toplayan Cyle Larin için gelen teklifleri değerlendiren yönetim, Kanadalı futbolcunun bonservisini de belirledi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Transfer döneminin bitimine iki gün kala Beşiktaş'ta büyük bir hareketlilik yaşanıyor.
Forma giydiği son 58 maçta 36 golün altına imza atan Cyle Larin'in transferi için Marsilya'nın 6 milyon euro'luk teklifini kabul etmeyen Beşiktaş, Kanadalı futbolcu ile sözleşme uzatma görüşmelerinden de sonuç alamadı.
Larin'e 3 yıllık yeni sözleşme ve 2 milyon euro garanti maaş öneren yönetim, Fotomaç'ın haberine göre; Kanadalı futbolcudan gelen cevap sonrasında yeni bir strateji belirledi. Larin'in menajeri Mavromaras ile görüşen siyah-beyazlılar, bu transferden en az 10 milyon euro'luk bonservis bedeli beklediklerini iletti. Rus kulüpleri ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, Kanadalı futbolcu için 10 milyon euro'luk teklifi yakalarsa satış işlemini gerçekleştirecek.
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