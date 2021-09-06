06 Eylül 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kartal’da Malatya sınavına odaklandı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.09.2021

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına Sergen Yalçın yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş, Süper Lig'in 4'üncü haftasında evinde karşılaşacağı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını, 3 günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2 ve top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla noktalandı.
Siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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