07 Eylül 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Cenk Tosun Beşiktaş'a dönmek için Ocak'ı bekliyor!

Cenk Tosun Kartal’ı istiyor!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.09.2021

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Cenk Tosun'un, Premier Lig macerası beklenildiği gibi gitmedi. Kulübü Everton'ın kadroda düşünmediği milli oyuncu, siyah beyazlılara geri dönmek istiyor. Cenk Tosun, Beşiktaş'a transferi için Ocak ayını bekliyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Cenk Tosun, Ocak ayında Beşiktaş'a geri dönüyor. Özel hocası ile gece gündüz çalışmalara devam eden milli yıldızın koşulara başladığı, ve birkaç hafta sonra Everton'da topla çalışmalara da başlayacağı öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Marsilya'nın teklifini reddetti! İşte Cyle Larin için istenen bonservis bedeli...

Fotomaç'ın haberine göre; Cenk Tosun, sezon sonuna kadar sözleşmesi olmasına rağmen, Katar'da yapılacak Dünya Kupası'nda forma giyebilmek için devre arasında yeniden siyahbeyazlı formayı giymeyi çok istiyor. Milli forvetin bu transfer döneminde Beşiktaş'a dönmemesinin nedeni ise hem Kasım ortasına kadar oynayamayacak olması, hem de Beşiktaş'ın kendisine Everton'da kazandığının yarısından azını önermesi. Cenk, Everton'da 3.5 milyon euro kazanırken, Beşiktaş ise kendisine bonuslarla beraber 1.5 milyon euro önerdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal’a Kolombiyalı forvet! Transferi İspanyollar duyurdu Kartal'a Kolombiyalı forvet! Transferi İspanyollar duyurdu
Kartal Larin’in bonservisini belirledi! Kartal Larin'in bonservisini belirledi!
Frikikler artık Pjanic’in! Frikikler artık Pjanic’in!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör