Son dakika spor haberi: Cenk Tosun Beşiktaş'a dönmek için Ocak'ı bekliyor!
Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Cenk Tosun'un, Premier Lig macerası beklenildiği gibi gitmedi. Kulübü Everton'ın kadroda düşünmediği milli oyuncu, siyah beyazlılara geri dönmek istiyor. Cenk Tosun, Beşiktaş'a transferi için Ocak ayını bekliyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Cenk Tosun, Ocak ayında Beşiktaş'a geri dönüyor. Özel hocası ile gece gündüz çalışmalara devam eden milli yıldızın koşulara başladığı, ve birkaç hafta sonra Everton'da topla çalışmalara da başlayacağı öğrenildi.
Fotomaç'ın haberine göre; Cenk Tosun, sezon sonuna kadar sözleşmesi olmasına rağmen, Katar'da yapılacak Dünya Kupası'nda forma giyebilmek için devre arasında yeniden siyahbeyazlı formayı giymeyi çok istiyor. Milli forvetin bu transfer döneminde Beşiktaş'a dönmemesinin nedeni ise hem Kasım ortasına kadar oynayamayacak olması, hem de Beşiktaş'ın kendisine Everton'da kazandığının yarısından azını önermesi. Cenk, Everton'da 3.5 milyon euro kazanırken, Beşiktaş ise kendisine bonuslarla beraber 1.5 milyon euro önerdi.
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