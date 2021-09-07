Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Kolombiyalı forvet! Alfredo Morelos için harekete geçildi
Süper Lig'de transfer döneminin en flaş takımlarından olan Beşiktaş, bu sezon 3 kulvarda mücadele ediyor. Ligde ve kupada aynı başarıyı sürdürmek, Şampiyonlar Ligi'nde ise adından söz ettirmek isteyen siyah beyazlılar, yıldız oyuncuları bir bir takıma kattı. Son olarak Batshuayi'nin yanına bir forvet daha transfer etmek isteyen yönetim, Alfredo Morelos için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Transfer döneminin son günlerinde Alex Teixeira, Michy Batshuayi ve Miralem Pjanic'i kadrosuna katarak sükse yapan Beşiktaş, sürpriz bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor.
Forvet mevkii için elinde Batshuayi, Larin, Kenan Karaman ve Güven Yalçın'ı bulunduran siyah-beyazlıların, Glasgow Rangers'ın golcüsü Alfredo Morelos için de girişimlere başladığı iddia edildi. İspanyol haber sitesi todofichajes.com'da yer alan habere göre Beşiktaş, Rangers'tan ayrılmak isteyen Kolombiyalı golcü için İskoç kulübüyle ilk teması kurdu.
Öte yandan Glasgow Rangers'ın transferde tok satıcıyı oynadığı ve kiralama formülüne sıcak bakmadığı da ifade edilirken, Morelos için en az 15 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi. Asıl mevkisi forvet olan Alfredo Morelos, yanı zamanda kanatlarda da görev yapabiliyor.
DALYAYA GİDİYOR
Siyah-beyazlıların transfer listesine giren Alfredo Morelos, G. Rangers kariyerinde 100 gole doğru ilerliyor. İskoç ekibinde görev yaptığı 189 maçta rakip fileleri 97 kez havalandıran 25 yaşındaki santrfor, 44 de asist yaparken toplam 141 gole direkt olarak katkıda bulundu.
Kolombiyalı forvet profesyonel kulüp kariyerinde 258 resmi maçta görev aldı. Morelos bu periyotta rakip fileleri 143 kez havalandırırken, 57 de asist yaptı.
Morelos geçtiğimiz sezon 44 resmi maçta forma giyerken, 17 gol ve 13 asistlik performans sergiledi. Kolombiyalı forvet, milli takım formasıyla 10 maçta 1 gol atarken, bu sezon ise G.Rangers'da 7 resmi maçta 3 gol atmayı başardı.
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