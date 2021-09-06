06 Eylül 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Fedakarlığın adı Miralem Pjanic! Beşiktaş'a gelmek için...

Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, son olarak Barcelona'dan Miralem Pjanic'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Boşnak yıldızın siyah-beyazlılara gelmesi için büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk köşesinde detayları açıkladı. İşte o yazı... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fedakarlığın adı Miralem Pjanic! Beşiktaş’a gelmek için...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.09.2021

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya liste vereceği son gün yaptığı transfer büyük ses getirmişti. 2020'de İtalyan ekibi Juventus'ta 6.5 milyon Euro kazanan, Barcelona'ya maliyeti brüt 14 milyon Euro olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Miralem Pjanic'in, ekonomik sıkıntısı herkes tarafından bilinen Beşiktaş'a gelmesi bu yüzden de büyük şaşkınlıkla karşılanmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Fedakarlığın adı Miralem Pjanic! Beşiktaş’a gelmek için...

Siyah-Beyazlılar oyuncuya net 2 milyon 750 bin Euro ödeyeceğini açıklarken, Pjanic'in yaptığı fedakârlık da ortaya çıktı.

Son dakika transfer haberleri: Fedakarlığın adı Miralem Pjanic! Beşiktaş’a gelmek için...

EN DEĞERLİSİ OĞLU VE FUTBOL
Barcelona, vergilerle maliyeti 14 milyon Euro'yu bulan Pjanic'i, teknik direktör Ronald Koeman da istemeyince kiralamaya sıcak baktı.

Son dakika transfer haberleri: Fedakarlığın adı Miralem Pjanic! Beşiktaş’a gelmek için...

Ancak oyuncuya önemli bir şart koştu: "Beşiktaş'a gitmek istiyorsan maaşında yüzde 50 indirim yapmak zorundasın." Barça'dan ayrılığı sonrası oyuncunun Marca'ya verdiği röportajda kurduğu şu cümleler bu teklifi neden kabul ettiğini aslında gözler önüne seriyordu: "Barcelona'da sıfır dakika süre almaktansa oynayacağım bir yere gitmek istedim. Benim için bu hayatta önce çocuğum, sonra futbol geliyor.

Son dakika transfer haberleri: Fedakarlığın adı Miralem Pjanic! Beşiktaş’a gelmek için...

İNDİRİMLE HERKES KAZANDI
Pjanic'in 8.5 milyon Euro'luk maaşında yaptığı yüzde 50'lik indirim sonrası Beşiktaş 2 milyon 750 bin Euro gibi bir rakama dünyaca ünlü oyuncuyu renklerine katarken, Barcelona da vergilerle 14 milyon Euro gibi bir rakamdan kurtulup sadece 1 milyon Euro ödeme şansını yakaladı.

Son dakika transfer haberleri: Fedakarlığın adı Miralem Pjanic! Beşiktaş’a gelmek için...

Bosnalı oyuncu, yaptığı büyük fedakârlıkla hayatında en önemli şey dediği futbolu saha kenarında izlemeyip, sahada oynama şansı buldu. Beşiktaş dünyaca ünlü bir yıldızı alıp, yarışacağı kulvarlarda güçlendi. Türk futbolseverler, Pjanic'i canlı olarak izleme şansı yakalamış oldu.

Son dakika transfer haberleri: Fedakarlığın adı Miralem Pjanic! Beşiktaş’a gelmek için...

PERŞEMBE ÜMRANİYE CUMARTESİ MAÇ
Pjanic, Bosna Hersek Milli Takımı ile oynayacağı maçların ardından çarşamba günü İstanbul'a gelecek. Takımla ilk idmanına perşembe günü çıkacak ve cumartesi günkü Malatyaspor karşılaşmasının kadrosunda görev bekleyecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş Larin ve Vida kararı! Yeni sözleşme... Beşiktaş Larin ve Vida kararı! Yeni sözleşme...
Beşiktaş’taki son gelişmeyi duyurdu: Gündemden çıkmış durumda Beşiktaş'taki son gelişmeyi duyurdu: Gündemden çıkmış durumda
Pjanic ne zaman ilk 11’de oynayacak? Canlı yayında açıkladı Pjanic ne zaman ilk 11'de oynayacak? Canlı yayında açıkladı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör