28 Ağustos 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Marsilya'ya Cyle Larin için 3. kez ret!

Marsilya Larin’i istiyor! İşte o teklif...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.08.2021

Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Cyle Larin, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi. 26 yaşındaki oyuncu için Fransız ekibi Marsilya, siyah beyazlılara teklifini yaptı. Ancak Beşiktaş bu teklifi yeterli bulmadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Transfer dönemi içerisinde Larin için Beşiktaş ile görüşen ancak anlaşma sağlayamayan Marsilya, Kanadalı golcü için siyah-beyazlı yönetime 6 milyon euroluk bir teklif daha iletti.

Marsilya'nın teklifini geri çeviren Beşiktaş, Larin için 10 milyon euro bonservis bedeli talep etti ve dolayısıyla Marsilya'nın teklifi transfer dönemi içerisinde üçüncü kez geri çevrilmiş oldu.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Larin ile yeni sözleşme görüşmelerinde bulunan Beşiktaş, Kanadalı futbolcuyu imza için ikna etmekte zorlanıyor.

26 yaşındaki Kanadalı futbolcu senelik 2 milyon 250 bin euro talep ederken, Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi 1.5 milyon euro artı başarı bonusları önerdi.

Geride bıraktığımız sezonda 23 gol, 6 asistle tamamlayan Larin, bu sezon çıktığı 2 maçta 1 gol kaydetti.

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