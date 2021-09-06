Transfer döneminde yaptığı transferlerle dikkat çeken Beşiktaş, iç transferde de hareketli günler geçiriyor. Siyah-beyazlı yönetim, sözleşmelerinin bitmesine 1 yıl kalan Cyle Larin ve Domagoj Vida'ya yeni sözleşme teklif etti. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'e 3 maçta aldığı 7 puan ile başlayan Beşiktaş, milli arada transferde hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Siyah beyazlılar, dünya yıldızı Pjanic'i kadrosuna katarken iç transferde de iki flaş adım attı.

Kara Kartal, Cyle Larin ve Domagoj Vida ile sözleşme yenilemek isterken, iki futbolcusuna da teklif sundu.

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