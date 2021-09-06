06 Eylül 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Cyle Larin ve Domagoj Vida kararı! Yeni sözleşme önerildi

Beşiktaş Larin ve Vida kararı! Yeni sözleşme...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 Giriş Tarihi: 06.09.2021

Transfer döneminde yaptığı transferlerle dikkat çeken Beşiktaş, iç transferde de hareketli günler geçiriyor. Siyah-beyazlı yönetim, sözleşmelerinin bitmesine 1 yıl kalan Cyle Larin ve Domagoj Vida'ya yeni sözleşme teklif etti. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'e 3 maçta aldığı 7 puan ile başlayan Beşiktaş, milli arada transferde hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Siyah beyazlılar, dünya yıldızı Pjanic'i kadrosuna katarken iç transferde de iki flaş adım attı.

Kara Kartal, Cyle Larin ve Domagoj Vida ile sözleşme yenilemek isterken, iki futbolcusuna da teklif sundu.

Larin ve Vida kararı! Yeni sözleşme önerildi

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