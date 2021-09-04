Transfer döneminin en flaş takımı Beşiktaş, sürpriz bir şekilde Miralem Pjanic'i kadrosuna katmıştı. Lakabaı "Küçük Prens" olan yıldız futbolcu, “Vodafone Park’a çıkmak ve taraftarlarımızı görmek için sabırsızlanıyorum. Burada birçok kupa kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Miralem Pjanic, İstanbul'daki ilk sabahında ilk röportajını kendi telefon aplikasyonuna verdi. Fotomaç'ta yer alan habere göre, Boşnak yıldız, "Merhaba Beşiktaş taraftarları! İşte geldim, Türkiye'deyim. Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum" dedi. "Beşiktaş için oynamak benim için gerçekten büyük mutluluk olacak" diyerek sözlerini sürdüren Pjanic, "Umarım hep birlikte çok büyük başarılar kazanırız. Vodafone Park'a çıkmak ve taraftarlarımızı görmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

TARAFTAR EN İYİSİ

Siyah-beyazlı forma altında birçok başarıya imza atmak istediğini ve bu hedefleri gerçekleştirmek için Beşiktaş'a geldiğini belirten Pjanic şöyle devam etti: "Burada birçok kupa kazanmak istiyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte bu büyük hedefimizi gerçekleştireceğimize eminim. Beşiktaş taraftarları en iyisi. Stadyumda sizleri göreceğim günü gerçekten iple çekiyorum. Birlikte birçok başarı ve kupa kazanacağımızı biliyorum. Çok yakında onlarla da görüşeceğiz."

FORMAYI GİYDİ PENÇEYİ YAPTI

UEFA için kadro bildirimi süresinin bitmesine saatler kala adeta şafak operasyonuyla siyah beyazlı renklere bağlanan Bosna Hersek'li yıldız Pjanic'in resmi imzası ve gri formalı fotoğrafları resmi siteden paylaşıldı. Önceki gece adeta saatleri sayarak resmi evrakları TFF tescil bürosuna yetiştiren Beşiktaşlı yönetim UEFA'ya son bildirim süresi dolmadan bu flaş transferi gerçekleştirerek şampiyonlar ligi için kadroya önemli bir takviye yapmış oldu.

MİLLİ TAKIM'A GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş'a imza atan Miralem Pjanic'in lisansı çıkarıldı. Yıldız oyuncu, böylece Şampiyonlar Ligi listesine de yetiştirildi. Dün geceyi de İstanbul'da geçiren Pjanic'in bugün ise Bosna'daki milli takım kampına döneceği öğrenildi.

TOSİC'DEN DESTEK

Pjanic'i UEFA listesine yetiştirebilmek için zamanla yarışan Beşiktaş'a telefon trafiğinde ve Pjanic ile iletişimde yardım eden siyah beyazlı eski futbolcu Dusko Tosic, A Spor'a açıklamada bulundu. Sırp oyuncu, "Pjanic iyi arkadaşım. Beşiktaş'a yardım ettiğim için mutluyum. Pjanic inşallah iyi oynayacak" sözlerini kulland��.

LAKABI KÜÇÜK PRENS!

Lakabı "Il Piccolo Principe- Küçük Prens" olan Miralem Pjanic, gençliğinde kendi kuşağının en umut verici genç orta saha oyuncularından biri olarak kabul edildi. Don Balon'un 2010 yılında 'dünyanın en iyi 100 genç oyuncusu' listesinde yer aldı.

Yetenekli, yaratıcı ve inatçı orta saha oyuncusu olan Pjanic, hızlı ayakları ile merkez orta saha rolü veya derin oyun kurucu içinde geri çizgisinin hemen önünde, taktik çok yönlülüğü rağmen, savunma bilinci ve birkaç orta saha pozisyonunda oynayabiliyor.

Orta sahadan kaleye bakışı ve uzaktan şut yeteneğiyle tanınan Pjanic aynı zamanda iyi orta alana girme kapasitesiyle de biliniyor. Ceza sahasına arkadan geç hücum koşuları yaparak pozisyonlar alıyor. Tanınmış bir set parçası uzmanı.

Pjanic'ın mesafe tanımadan yaptığı isabetli serbest vuruşları ve ölü top vuruşları büyük saygı görüyor. 2015 yılında, ünlü set-parça uzmanı ve Lyon'dani eski takım arkadaşı Juninho tarafından dünyanın en iyi serbest vuruşçusu olarak tanımlandı.

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