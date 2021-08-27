27 Ağustos 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Can Bozdoğan transferinde mutlu sona ulaştı! | Son dakika transfer haberleri

Can Bozdoğan’da işlem tamam!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.08.2021

Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar uzun süredir gündeminde olan Schalke'de forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Can Bozdoğan ile anlaşma sağladı. İşte son detaylar... (BJK spor haberleri)

Batshuayi transferiyle taraftarın yüzünü güldüren Siyah-Beyazlılar, bu kez yerli takviyesi yaptı. Schalke'de forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Can Bozdoğan ile anlaşma sağladı.

DEVLER LİGİ FAKTÖRÜ

Schalke ile küme düşen Can, Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterme fırsatından etkilendi. 20 yaşındaki futbolcu satın alma opsiyonuyla kiralandı.

İSTANBUL'A GELDİ

Kartal'ın Schalke'den kiraladığı Can Bozdoğan İstanbul'a geldi. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atacak.

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