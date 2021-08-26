26 Ağustos 2021, Perşembe

SÜPER LİG

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor maçları...

Haftanın hakemleri belli oldu!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 Giriş Tarihi: 26.08.2021

Süper Lig'de 3. hafta heyecanı yaşanacak. Ligin 3. haftasında son şampiyon Beşiktaş, evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Fenerbahçe Altay deplasmanına, Galatasaray ise Kasımpaşa'ya konuk olacak. Trabzonspor deplasmanda Giresunspor ile mücadele edecek. Heyecan dolu maçların hakemleri belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 3. haftasında yarın, 28 Ağustos Cumartesi ve 29 Ağustos Pazar günleri oynanacak olan müsabakalarda düdük çalacak hakemler belirlendi. TFF'den yapılan açıklamada Süper Lig 3. hafta maçlarını şu hakemler yönetecek:

27 Ağustos Cuma

20.30 Antalyaspor- Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya
21.45 Adana Demirspor - Konyaspor: Alper Ulusoy

28 Ağustos Cumartesi

19.15 Yeni Malatyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Sarper Barış Saka
19.15 Medipol Başakşehir - Kayserispor: Mustafa Öğretmenoğlu
21.45 Atakaş Hatayspor - Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge
21.45 Beşiktaş - Fatih Karagümrük: Cüneyt Çakır

29 Ağustos Pazar

19.15 Kasımpaşa - Galatasaray: Fırat Aydınus
19.15 Sivasspor - Göztepe: Burak Şeker
21.45 Altay - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 GZT Giresunspor - Trabzonspor: Ali Şansalan

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