Süper Lig'de 3. hafta heyecanı yaşanacak. Ligin 3. haftasında son şampiyon Beşiktaş, evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Fenerbahçe Altay deplasmanına, Galatasaray ise Kasımpaşa'ya konuk olacak. Trabzonspor deplasmanda Giresunspor ile mücadele edecek. Heyecan dolu maçların hakemleri belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 3. haftasında yarın, 28 Ağustos Cumartesi ve 29 Ağustos Pazar günleri oynanacak olan müsabakalarda düdük çalacak hakemler belirlendi. TFF'den yapılan açıklamada Süper Lig 3. hafta maçlarını şu hakemler yönetecek:

27 Ağustos Cuma

20.30 Antalyaspor- Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya

21.45 Adana Demirspor - Konyaspor: Alper Ulusoy

28 Ağustos Cumartesi

19.15 Yeni Malatyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Sarper Barış Saka

19.15 Medipol Başakşehir - Kayserispor: Mustafa Öğretmenoğlu

21.45 Atakaş Hatayspor - Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge

21.45 Beşiktaş - Fatih Karagümrük: Cüneyt Çakır

29 Ağustos Pazar

19.15 Kasımpaşa - Galatasaray: Fırat Aydınus

19.15 Sivasspor - Göztepe: Burak Şeker

21.45 Altay - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

21.45 GZT Giresunspor - Trabzonspor: Ali Şansalan

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