Son dakika spor haberi: Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor maçları...
Süper Lig'de 3. hafta heyecanı yaşanacak. Ligin 3. haftasında son şampiyon Beşiktaş, evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Fenerbahçe Altay deplasmanına, Galatasaray ise Kasımpaşa'ya konuk olacak. Trabzonspor deplasmanda Giresunspor ile mücadele edecek. Heyecan dolu maçların hakemleri belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'in 3. haftasında yarın, 28 Ağustos Cumartesi ve 29 Ağustos Pazar günleri oynanacak olan müsabakalarda düdük çalacak hakemler belirlendi. TFF'den yapılan açıklamada Süper Lig 3. hafta maçlarını şu hakemler yönetecek:
27 Ağustos Cuma
20.30 Antalyaspor- Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya
21.45 Adana Demirspor - Konyaspor: Alper Ulusoy
28 Ağustos Cumartesi
19.15 Yeni Malatyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Sarper Barış Saka
19.15 Medipol Başakşehir - Kayserispor: Mustafa Öğretmenoğlu
21.45 Atakaş Hatayspor - Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge
21.45 Beşiktaş - Fatih Karagümrük: Cüneyt Çakır
29 Ağustos Pazar
19.15 Kasımpaşa - Galatasaray: Fırat Aydınus
19.15 Sivasspor - Göztepe: Burak Şeker
21.45 Altay - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 GZT Giresunspor - Trabzonspor: Ali Şansalan
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