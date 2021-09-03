Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi kadrosunun tescil edileceği son gün flaş bir transferi gerçekleştirdi. Siyah beyazlılar, Barcelona'dan Miralem Pjanic'i bedelsiz olarak bir yıllığına kiraladı. Büyük ses getiren bu transfer sonrası Beşiktaş'tan özel bir video geldi. İşte o paylaşım... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunun tescil edileceği son gün transferde atağa kalkan Beşiktaş, imkansız gibi görünen bir transferi gerçekleştirdi. Barcelona'dan Miralem Pjanic'i bedelsiz olarak bir yıllığına kiralayan Kartal, yıldız futbolcuyu Şampiyonlar Ligi kadrosuna da yetiştirmeyi başarmıştı.

Siyah beyazlılardan bu imkansız gibi görünen transfer için göndermeli bir video geldi.

İşte o paylaşım;

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