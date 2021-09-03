03 Eylül 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Miralem Pjanic için özel paylaşım! "Oyunlar her zaman çok da gerçekçi olmayabilir"

Beşiktaş’tan Pjanic için özel paylaşım!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.09.2021

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi kadrosunun tescil edileceği son gün flaş bir transferi gerçekleştirdi. Siyah beyazlılar, Barcelona'dan Miralem Pjanic'i bedelsiz olarak bir yıllığına kiraladı. Büyük ses getiren bu transfer sonrası Beşiktaş'tan özel bir video geldi. İşte o paylaşım... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunun tescil edileceği son gün transferde atağa kalkan Beşiktaş, imkansız gibi görünen bir transferi gerçekleştirdi. Barcelona'dan Miralem Pjanic'i bedelsiz olarak bir yıllığına kiralayan Kartal, yıldız futbolcuyu Şampiyonlar Ligi kadrosuna da yetiştirmeyi başarmıştı.

Siyah beyazlılardan bu imkansız gibi görünen transfer için göndermeli bir video geldi.

İşte o paylaşım;

Beşiktaş'tan Pjanic paylaşımı!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Perde arkası ortaya çıktı! Beşiktaş ve Pjanic... Perde arkası ortaya çıktı! Beşiktaş ve Pjanic...
Yalçın onay verdi yıldız ismin sözleşmesi feshedildi Yalçın onay verdi yıldız ismin sözleşmesi feshedildi
Beşiktaş Devler Ligi kadrosunu UEFA’ya bildirdi! Beşiktaş Devler Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör