26 Ağustos 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta yeni hedef Ozan Kabak! İlk temas kuruldu

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların, bir dönem Galatasaray forması da giyen ve bonservisi Schalke 04'te bulunan Ozan Kabak için Alman ekibiyle görüşmelere başladığı öğrenildi. Milli futbolcunun da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın da Ozan'ı kadroda görmek istediği öne sürüldü. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş’ta yeni hedef Ozan Kabak! İlk temas kuruldu
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.08.2021

Beşiktaş stoper transferi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah-Beyazlılan'ın gündemine birçok isim gelmiş ancak hiçbiriyle anlaşma sağlanamamıştı. Kara Kartal, Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda stoper bölgesini yerli bir isimle takviye etmeyi planlıyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş’ta yeni hedef Ozan Kabak! İlk temas kuruldu

SCHALKE İLE TEMAS SAĞLANDI

Takvim'in haberine göre; gündeme son gelen isim ise Ozan Kabak... Milli yıldız için girişimde bulunan Beşiktaş, Schalke ile temas kurdu. Yıldız oyuncunun da yeniden Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş’ta yeni hedef Ozan Kabak! İlk temas kuruldu

LIVERPOOL'DA FORMA GİYDİ

Ozan Kabak'ın Schalke ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Kartal, 21 yaşındaki stoperi kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Ozan geçen sezon Liverpool'da oynamıştı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş’ta yeni hedef Ozan Kabak! İlk temas kuruldu

AVRUPA'NIN DA RADARINDA

Alman medyasına göre Ozan Kabak, Avrupa'nın radarında. 21 yaşındaki savunmacıyı; Torino, Rennes, Nice, Newcastle ve Leverkusen takımlarının da yakından takip ettiği iddia edildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş’ta yeni hedef Ozan Kabak! İlk temas kuruldu

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Ozan Kabak'ın güncel piyasa değeri 25 milyon Euro... Beşiktaş'ın istediği genç yıldız, 12 kez A Milli Takım formasını giydi.

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