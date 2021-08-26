Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta yeni hedef Ozan Kabak! İlk temas kuruldu
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların, bir dönem Galatasaray forması da giyen ve bonservisi Schalke 04'te bulunan Ozan Kabak için Alman ekibiyle görüşmelere başladığı öğrenildi. Milli futbolcunun da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın da Ozan'ı kadroda görmek istediği öne sürüldü. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş stoper transferi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah-Beyazlılan'ın gündemine birçok isim gelmiş ancak hiçbiriyle anlaşma sağlanamamıştı. Kara Kartal, Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda stoper bölgesini yerli bir isimle takviye etmeyi planlıyor.
SCHALKE İLE TEMAS SAĞLANDI
Takvim'in haberine göre; gündeme son gelen isim ise Ozan Kabak... Milli yıldız için girişimde bulunan Beşiktaş, Schalke ile temas kurdu. Yıldız oyuncunun da yeniden Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.
LIVERPOOL'DA FORMA GİYDİ
Ozan Kabak'ın Schalke ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Kartal, 21 yaşındaki stoperi kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Ozan geçen sezon Liverpool'da oynamıştı.
AVRUPA'NIN DA RADARINDA
Alman medyasına göre Ozan Kabak, Avrupa'nın radarında. 21 yaşındaki savunmacıyı; Torino, Rennes, Nice, Newcastle ve Leverkusen takımlarının da yakından takip ettiği iddia edildi.
PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO
Ozan Kabak'ın güncel piyasa değeri 25 milyon Euro... Beşiktaş'ın istediği genç yıldız, 12 kez A Milli Takım formasını giydi.
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