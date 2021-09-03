Beşiktaş'ta Miralem Pjanic UEFA listesine yazıldı! Şampiyonlar Ligi'nde...
Beşiktaş, Barcelona'dan kadrosuna kattığı Bosna Hersekli yıldız Miralem Pjanic'i UEFA listesine ekledi. 31 yaşındaki oyuncu, siyaah-beyazlı formayla Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterebilecek. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynatabilmek için adeta zamanla yarıştı. Saat 22.40 gibi İstanbul'a getirilen Pjanic, sağlık kontrollerinin ardından TFF Tescil Bürosu'na götürüldü. TFF Tescil Bürosu'nda resmi imzaların atılması sonrasında da evraklar UEFA'ya gönderilerek yıldız ismin Şampiyonlar Ligi listesine kaydedilmesi sağlandı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF Tescil Bürosu'ndan çıktıktan sonra yaptığı açıklamada, "Enteresan bir transfer oldu. Transfer konusunda son dakika böyle şeyler olabiliyor. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz. Pjanic'i, UEFA listesine 1-2 dakika kala yetiştirdik. Bence transferi noktaladık. Yaptığımız bütün transferlerde Sergen hocamızın onayı ile hareket ettik" ifadelerini kullandı.
Siyah-beyazlılar, Miralem Pjanic'e 2021-2022 sezonu için 2 milyon 750 bin euro garanti ücret ödeyecek.
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