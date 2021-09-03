Beşiktaş'ta Pjanic'in lisansı çıkarıldı! Pjanic'in maliyeti belli oldu... İşte ödenecek rakam

Barcelona'dan Miralim Pjanic'i 1 yıllığına kiralayan Beşiktaş, yıldız futbolcunun transfer maliyetiyle ilgili detayları da açıkladı. Siyah beyazlılar, 1 sezonluğuna bedelsiz olarak kiraladığı tecrübeli oyuncuya 2.75 milyon euro garanti ücret verecek.

Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Miralem Pjanic'in geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 2.750.000 Avro garanti ücret Şirketimiz tarafından ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

31 yaşındaki Boşnak futbolcu, 2020 yazında Juventus'tan Barcelona'ya Arthur Melo karşılığında transfer olmuştu.

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