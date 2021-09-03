Son dakika transfer haberi: Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, tüm dünyanın konuşacağı bir transfere imza attı. Kara Kartal, Barcelona’da forma giyen 31 yaşındaki merkez orta saha Miralem Pjanic’i 1 yıllık kiraladı. Yıldız oyuncu senelik 2 milyon 750 bin Euro kazanacak. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş transfere doymuyor. Bu sezon tam 11 oyuncuyu renklerine katan siyah-beyazlılar dün sürpriz ismi daha kadrosuna dahil etti. Kara Kartallar, Barcelona'da gözden çıkarılan orta saha oyuncusu Miralem Pjanic'i kadrosuna katmak için yaptığı görüşmelerden mutlu sonla ayrılmayı başardı. Beşiktaş yönetimi Bosnalı yıldız için Barcelona ile kiralama opsiyonu üzerine görüşmeler yaptı ve uzun süren pazarlıkların ardından taraflar el sıkıştı.



FARKLI ÖZELLİKLERİ VAR



Maaş bütçesini düşürmeye çalışan ve bu nedenle Messi'yle dahi yollarını ayıran Barcelona yönetiminin, senelik 16.3 milyon Euro brüt maaş alan Pjanic'i farklı formüllerle elinden çıkarmak için Beşiktaş'ın teklifine olumlu yanıt verdiği ortaya çıktı. Dün akşam geç saatlerde İstanbul'a gelen 31 yaşındaki Boşnak futbolcunun, teknik direktör Sergen Yalçın'ın istediği özelliklerin tamamına sahip olması nedeniyle tercih edildiği belirtildi.



ROMA'DA ZİRVE YAPTI



Pjanic kariyerinin en parlak dönemini Roma formasıyla yaşadı. 185 maçta 30 gol, 44 asist yapan Boşnak futbolcu 74 gole katkı sağladı. Pjanic Juventus'ta 178 maçta 22 gol, 41 asist; Lyon'da 121 maçta 16 gol, 21 asist; Metz'de 38 maçta 5 gol, 2 asistle oynarken; Barcelona'da ise 30 maçta gol ve asist katkısı sağlayamadı.



İKİ KEZ SAKATLANDI



Geçtiğimiz sezon iki kez sakatlık sorunu yaşayan Pjanic, toplam 4 maçta görev yapamadı. Boşnak futbolcu şubat ve mart aylarında, ayak ve bilek sakatlıklara sebebiyle 11 gün takımdan ayrı kalmak zorunda kaldı. Pjanic'in en uzun süren sakatlığı 2017-18 sezonunda yaşadığı kas problemi nedeniyle 18 gün sürmüştü.

Juventus'ta kendini kanıtlayan soğukkanlı Boşnak futbolcunun Barcelona günleri pek de parlak geçmedi. Geçtiğimiz sezonu Katalan ekibinde geçiren Pjanic, De Jong ve Busquets gibi rakiplerini geçmekte zorlandı. Roma ve Juventus seviyelerine çıkamadığı kayıp bir yılı geride bırakan merkez orta saha için Beşiktaş yeni bir soluk olacaktır. Şampiyonlar Ligi'nin hakkını verecek bir kadro kuran Sergen Hoca merkezdeki oyun kurucusunu buldu. Frikik ve pas ustası Pjanic'in çabuk uyum sağlaması ile Beşiktaş, Devler Ligi grubunda iddiasını ortaya koyacaktır.

Mini yorum - Aylin BERMANT

ÜÇ FARKLI MEVKİDE OYNUYOR



Siyah-beyazlıların son transferi Miralem Pjanic, orta sahada üç farklı yerde de görev yapabiliyor. Asıl mevkiisi merkez orta saha olan tecrübeli yıldız miralem Pjanic, ön libero ve on numara bölgelerinde de rahatlıkla forma giyebiliyor.



EN İYİ 100'E GİRDİ



Beşiktaş'ın yeni transferi Pjanic, göz kamaştırıcı kariyeri ile dikkat çekiyor. Juventus ile Serie A ve Coppa Italia'yı kazanırken, 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Serie A Yılın Takımı'na seçilen Pjanic, ayrıca, 2016-17 sezonunda Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde final oynamasındaki katkıları nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi Sezonun Takımı'na seçildi. 2015 yılında The Guardian'ın "Dünyanın en iyi 100 futbolcusu" listesinde 55. sırada yer aldı.



Pjanic, 2020 yazında Juventus'tan Barcelona'ya Arthur Melo karşılığında transfer olmuştu. Metz, Lyon, Roma, Barcelona ve Juventus formaları giyen 31 yaşındaki oyuncu, 552 maça çıkarken 73 gol attı ve 108 asist yaptı.



Miralem Pjanic, Bosna Hersek milli takımında bugüne kadar 101 karşılaşmada görev yaptı. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu bu periyotta rakip fileleri 15 kez havalandırmayı başardı.

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