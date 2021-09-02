02 Eylül 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Miralem Pjanic için KAP açıklaması geldi! | Son dakika transfer haberleri

Beşiktaş transferi açıkladı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 02.09.2021 Giriş Tarihi: 02.09.2021

Beşiktaş, Miralem Pjanic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü FC Barcelona ile görüşmelere başladığını açıkladı. Siyah-beyazlılar Pjanic'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. (BJK spor haberleri)

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, yıldız oyuncu Miralem Pjanic transferini resmen açıkladı.

Siyah beyazlılar, KAP'a yaptığı açıklamada. "Profesyonel Futbolcu Miralem Pjanic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü FC Barcelona ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

PJANIC'TEN PAYLAŞIM GELDİ!

Bu akşam saat 22.30 gibi İstanbul'da olacak yıldız futbolcudan bir paylaşım geldi. Pjanic, uçak içinde çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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