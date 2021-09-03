03 Eylül 2021, Cuma
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Beşiktaş'tan 4 transfere 3 milyon euro! Batshuayi, Ghezzal, Alex Teixeira ve Pjanic...
Beşiktaş bu sezona adeta yapmış olduğu transferlerle damga vurdu. Siyah-beyazlılar, Batshuayi, Ghezzal, Alex Teixeira ve Pjanic gibi isimler kadrosuna katarken bu dört futbolcu için sadece 3 milyon Euro ödeme yaptı. İşte Beşiktaş'ın transferindeki son detaylar... (BJK spor haberleri)
Beşiktaş dün Pjanic transferiyle bombayı patlatırken, kadrosuna kattığı isimlerle de rüya takım oluşturdu. Takvim'in haberine göre sanal alemde Beşiktaşlı taraftarlar büyük bir coşku yaşarken yıldızlar topluluğuna dönüşen takımları için şimdiden çok iddialı sözler sarfetmeye başladılar bile. Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Batshuayi, Ghezzal, Alex Teixeira ve Pjanic için kulüpler toplamda 234 milyon Euro bonservis öderken, bu 4 yıldız için Kartal'ın kasasından ise sadece 3 milyon Euro bonservis çıktı. Müthiş dörtlünün kariyerleri boyunca ulaştığı istatistikler de göz kamaştırıyor. Batshuayi, Pjanic, Ghezzal ve Alex Teixeira kariyerleri boyunca toplam 1569 maça çıktılar. Bu maçlarda 402 gole imza atarlarken, 257 de asist yaptılar. Bu dört oyuncu kariyerlerinin en parlak dönemlerinde Beşiktaş'a gelmiş olmasalar bile Siyah-Beyazlı forma altında neler yapabileceklerinin nasıl bir istatistiğe ulaşabileceklerinin sinyalini şimdiden vermeye başladılar. Son olarak dün gerçekleşen Pjanic transferinin ardından bahis sitelerinde Beşiktaş'ın şampiyonluk oranın bile düşmesi bekleniyor. Beşiktaş'a karşı rakiplerinin hangi transferlerle cevap vereceği ise merak konusu. Bundan sonraki transferlerde çıta her zamankinden çok daha yüksek olacak.
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