Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alan Beşiktaş, Devler Ligi klasında bir orta saha almak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın da fırsat transferleri listesini yönetime verdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Transfer dönemini oldukça verimli geçiren ve kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Beşiktaş'ta gözler orta saha takviyesine çevrildi.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, lsitenin ilk sırasındaki Gedson Fernandes'in alınamaması halinde çok kaliteli bir isim gelmedikçe başka bir oyuncunun şart olmadığını söyledi.

Milliyet'in haberine göre; Gedson Fernandes konusunda Benfica ile bir türlü ortak bir noktada buluşamayan siyah-beyazlı yönetim ise Sergen Yalçın'ın da altını çizdiği gibi fırsat transferlerine bakacak.

"SIRADAN BİR OYUNCUYU GETİRMEYE GEREK YOK"

Bir süre daha Gedson için çaba harcayacak olan yönetim bunun dışında beklemeye geçecek. Siyah-beyazlılar tıpkı geçen sezon kiralık gelen Rosier ve Ghezzal gibi fırsatları bekliyor. Teknik patron Yalçın da 8 numara transferiyle ilgili umudunu koruyor. Konuyla ilgili yöneticilerle fikir alışverişinde bulunan deneyimli hocanın, "Ghezzal ve Rosier gibi fırsat transferleri olursa elbette hayır demem. Ama mutlaka bir 8 numara alınsın diye, sıradan bir futbolcuyu getirmeye gerek yok. Fırsat transferinden gelecek oyuncunun kalitesinin yüksek olması lazım. O zaman kadro daha da güçlenir" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Avrupa liglerinde transferin bitmesini avantaja dönüştürmek isteyen siyah-beyazlıların, 8 Eylül'e kadar orta saha transferi için şartları zorlayacağı vurgulandı.

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