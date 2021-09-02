02 Eylül 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan transferde Mohamed Elneny atağı!

Beşiktaş’tan eski yıldızına kanca! Görüşmelere başlandı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 02.09.2021 Giriş Tarihi: 02.09.2021

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, bir dönem kiralık olarak kadrosuna kattığı Mohamed Elneny için kulübü Arsenal'le görüşmelere başladı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Transfer döneminin bitimine az bir süre kala ezeli rakipler transferde karşı karşıya geldi.

Beşiktaş ve Galatasaray, Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Mohamed Elneny için devreye girmişti.

BEŞİKTAŞ ATAĞA GEÇTİ

Siyah-beyazlılar UEFA listesine bildirmek için transferlerde gaza bastı. Kara Kartal, Mohamed Elneny için Arsenal'le görüşmelere başladı.

Beşiktaş'tan Elneny atağı! Görüşmeler başladı

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