02 Eylül 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Lamine Fomba bombası!

Kartal’dan orta saha bombası!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.09.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, gözler orta saha takviyesine çevrildi. Fransa'dan siyah beyazlılara yeni bir orta saha iddiası geldi. L’Equipe, Kartal'ın 23 yaşındaki orta saha Lamine Fomba'yı kiralamak istediğini yazdı. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Orta saha takviyesi yapıp transfer defterini kapatacak olan Beşiktaş için son iddia Fransa'dan geldi. Fotomaç'ın 'Equipe'den derlediği habere göre, siyah-beyazlı kulübün Nimes'te forma giyen Lamine Fomba için teklif yaptığını yazdı. Habere göre Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan Beşiktaş, Nimes'in 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Lamine Fomba'yı kiralık olarak kadrosuna katmaya çalışıyor.

BU SEZON 6 MAÇTA 2 GOL KAYDETTİ

Detay olarak 1.87 boyundaki Fransız futbolcunun Ligue 2'de oynamak istemediği de bilgisine de yer verildi. "Fomba transfer döneminin bitmesine saatler kala takımdan ayrılabilir. Beşiktaş, 23 yaşındaki oyuncu için bir yıllık kiralık olarak satın alma opsiyonlu teklif yaptı" ifadeleri kullanılırken, siyah-beyazlı kulübün Fomba konusunda ısrarcı olduğunun altı çizildi. Ancak taraflar arasındaki pazarlıklarda ne kadarlık bir ücret konuşulduğu bilgisi ise paylaşılmadı. Fomba bu sezon 6 maçta 2 gol kaydetti.

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