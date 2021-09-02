04 Eylül 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Miralem Pjanic ile anlaştı! Bu gece İstanbul'a geliyor

Beşiktaş Barça’lı yıldızla anlaştı! İstanbul’a geliyor
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 02.09.2021 Giriş Tarihi: 02.09.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, son olarak Miralem Pjanic'i kiralık olarak kadrosuna katmak için Barcelona'yla anlaştı. Deneyimli yıldızı bu gece İstanbul'da olacak. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Miralem Pjanic bombasını patlattı. Siyah-beyazlılar, Barcelona ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bosna Hersekli futbolcu ile anlaştı.

Beşiktaş yönetimi, 1 yıllık kiralık anlaşmasına vardığı Miralem Pjanic'i bu gece İstanbul'a getiriyor.

PJANIC'TEN PAYLAŞIM GELDİ

Bu akşam saat 22.30 gibi İstanbul'da olması beklenen Pjanic'ten ilk paylaşım geldi. Yıldız oyuncu uçakta çekindiği fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

60 MİLYONA TRANSFER OLMUŞTU

31 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz yıl 60 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya transfer olmuştu.

Pjanic geçtiğimiz sezon 30 maçta görev almış takımına gol ya da asistlik katkı sağlayamamıştı.

Pjanic Beşiktaş'ta! İşte İstanbul'a geliş saati
Beşiktaş'tan transferde Mohamed Elneny atağı!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş’tan genç transfer hamlesi! Yalçın’la pozunu verdi Beşiktaş'tan genç transfer hamlesi! Yalçın'la pozunu verdi
Yalçın’a Pjanic uyarısı! O hataya düşmemeli Yalçın'a Pjanic uyarısı! "O hataya düşmemeli"
Gerekirse Beşiktaş için hapis de yatarım "Gerekirse Beşiktaş için hapis de yatarım"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör