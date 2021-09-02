Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, son olarak Miralem Pjanic'i kiralık olarak kadrosuna katmak için Barcelona'yla anlaştı. Deneyimli yıldızı bu gece İstanbul'da olacak. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Miralem Pjanic bombasını patlattı. Siyah-beyazlılar, Barcelona ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bosna Hersekli futbolcu ile anlaştı.

Beşiktaş yönetimi, 1 yıllık kiralık anlaşmasına vardığı Miralem Pjanic'i bu gece İstanbul'a getiriyor.



PJANIC'TEN PAYLAŞIM GELDİ



Bu akşam saat 22.30 gibi İstanbul'da olması beklenen Pjanic'ten ilk paylaşım geldi. Yıldız oyuncu uçakta çekindiği fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.





60 MİLYONA TRANSFER OLMUŞTU

31 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz yıl 60 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya transfer olmuştu.

Pjanic geçtiğimiz sezon 30 maçta görev almış takımına gol ya da asistlik katkı sağlayamamıştı.

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