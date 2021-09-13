13 Eylül 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş - Dortmund maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 Giriş Tarihi: 13.09.2021

2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubun ilk maçına Dortmund karşısında çıkacak. C grubunda Borussia Dortmund, Sporting Lisbon ve Ajax ile eşleşen Kartal, kazanarak avantajlı bir başlangıç yapmak istiyor. Beşiktaş Parkta oynanacak mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sene ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş, C grubu ilk maçında Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Sergen Yalçın yönetiminde formda bir dönem geçiren Beşitkaş, kazanarak 3 puan ile başlangıç yapmak istiyor. Maçın detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Beşiktaş Dortmund maç bileti, Beşiktaş oyuncuları gibi detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ DORTMUND MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı 15 Eylül Çarşamba günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak. Beşiktaş - Dortmund maçı öncesinde ve sonrasında tüm detaylar A Spor'da aktarılacak.

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BEŞİKTAŞ - BORUSSIA DORTMUND MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU!

Beşiktaş ile Borussia Dortmund arasında Beşiktaş Park'ta oynanacak maçın hakemi açıklandı. UEFA'dan yapılan açıklamada, mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Mateu Lahoz'un yöneteceği belirtildi.

BEŞİKTAŞ - BORUSSIA DORTMUND MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

ALEX TEIXEIRA VE VIDA YOK!

Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Alex Teixeira ve Domagoj Vida, Borussia Dortmund karşısında oynayamayacak. Alex Teixeira'nın yerine Salih Uçan, Hırvat stoper Vida'nın yokluğunda savunmanın göbeğinde Montero'nun oynaması bekleniyor.

BATSHUAYI ESKİ TAKIMINA KARŞI!

Beşiktaş'ın yıldız ismi Michy Batshuayi, 2017-2018 sezonunda formasını giydiği Borussia Dortmund'a karşı sahaya çıkacak.

BEŞİKTAŞ'IN SON 5 MAÇI: G, B, G, G, G

BORUSSIA DORTMUND'UN SON 5 MAÇI: G,M,M,G,G

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