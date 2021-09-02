04 Eylül 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Miralem Pjanic'i resmen açıkladı! | Son dakika transfer haberleri

Beşiktaş Pjanic’i resmen açıkladı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 03.09.2021 Giriş Tarihi: 02.09.2021

Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşmaya vardığını açıkladı. (BJK spor haberleri)

Süper Lig'de ilk 3 haftayı 7 puanla tamamlayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ise Sporting Lizbon, Ajax ve Borussia Dortmund ile eşleşmişti. Bu yıl 3 kulvarda yarışacak olan ve Kartal, geniş bir kadro oluşturmak için çalışmalarına başlamıştı.

Geçtiğimiz sezonun yıldızları Rosier ve Ghezzal'ı kadrosunda tutmayı başaran Beşiktaş, Batshuayi ve Alex Teixeira transferleri ile de gövde gösterisi yapmıştı.

Siyah beyazlılar şimdi de tüm dünyanın konuştuğu bir transfere imza atmak üzere. Barcelona'nın yıldızı Miralem Pjanic kendisini Beşiktaş'a bağlayacak sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a geldi.

İŞTE ANLAŞMA DETAYLARI
Beşiktaş, Miralem Pjanic'in Barcelona'dan 1 yıllığına kiralandığını ve yıllık 2 milyon 750 bin avro maaş alacağını açıkladı.

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Beşiktaş transferi açıkladı! haberin devamı
Pjanic İstanbul'a geldi

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