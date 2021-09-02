Beşiktaş Miralem Pjanic'i resmen açıkladı! | Son dakika transfer haberleri

Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşmaya vardığını açıkladı. (BJK spor haberleri)

Süper Lig'de ilk 3 haftayı 7 puanla tamamlayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ise Sporting Lizbon, Ajax ve Borussia Dortmund ile eşleşmişti. Bu yıl 3 kulvarda yarışacak olan ve Kartal, geniş bir kadro oluşturmak için çalışmalarına başlamıştı.

Geçtiğimiz sezonun yıldızları Rosier ve Ghezzal'ı kadrosunda tutmayı başaran Beşiktaş, Batshuayi ve Alex Teixeira transferleri ile de gövde gösterisi yapmıştı.

Siyah beyazlılar şimdi de tüm dünyanın konuştuğu bir transfere imza atmak üzere. Barcelona'nın yıldızı Miralem Pjanic kendisini Beşiktaş'a bağlayacak sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a geldi.



İŞTE ANLAŞMA DETAYLARI

Beşiktaş, Miralem Pjanic'in Barcelona'dan 1 yıllığına kiralandığını ve yıllık 2 milyon 750 bin avro maaş alacağını açıkladı.



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