Son dakika transfer haberi: Can Bozdoğan Beşiktaş'ta! Geliş tarihi belli oldu
Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Schalke'de forma giyen 20 yaşındaki merkez orta saha Can Bozdoğan'la anlaşmaya vardı. 1 yıllığına kiralanacak olan genç yıldızın İstanbul'a geliş tarihi de belli oldu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Son şampiyonlar Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi öncesi kadro derinliğini genişletmek daha da güçlendirmek istiyor. Son olarak Michy Batshuayi transferini bitiren Beşiktaş bu kez yerli transfer hamlesi yaptı ve Schalke'de forma giyen Can Bozdoğan ile anlaşma sağladı.
Fotomaç'ın haberine göre, Can Bozdoğan'ı Schalke kulübünden satın alma opsiyonlu 1 yıl kiralık olarak kadrosuna katacak olan Beşiktaş, 20 yaşındaki futbolcuyu yarın İstanbul'a getirecek. Futbol kariyerine Köln'de başlayan Can Bozdoğan, geçtiğimiz sezon Schalke'ye transfer oldu ve sezonu Schalke U19 Takımı'nda geçirdi. Almanya U15, U16, U17, U18, U19 ve U20 takımlarında da forma giyen Can Bozdoğan merkez orta saha pozisyonunda görev yapıyor.
İDMANA ÇIKARILMADI!
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Can Bozdoğan, Schalke idmanına katılmadı. Alman temsilcisi, 20 yaşındaki oyuncunun siyah-beyazlılar ile yapacağı sözleşme görüşmeleri için idmana katılmayacağını resmen duyurdu. Almanya'dan Ruhr 24'ün haberine göre de Can için Beşiktaş iye Schalke her konuda anlaştı, oyuncu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.
Schalke formasıyla 18 resmi maça çıkan Can Bozdoğan, toplam 897 dakikada sahada kaldı. Bu periyotta gol atamasa da 2 asist yapan genç futbolcu, Schalke ve Köln'ün altyapı takımlarında ise toplam 67 maçta 12 gol atarken, 6 da gol pası verdi.
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