02 Eylül 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Ümraniyespor | CANLI İZLEYİN

Beşiktaş Ümraniyespor | CANLI İZLEYİN
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.09.2021

Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamladıktan sonra yeni sezonda da aynı başarıyı hedefleyen Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hazırlık karşılaşmasına çıkıyor. Siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş Ümraniyespor maçını CANLI olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

Son şampiyon Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle verilen arada hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşılaşıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ ÜMRANİYESPOR İLK 11'LER

Beşiktaş: Emre, Necip, Serdar, Montero, N'Sakala, Mehmet, Oğuzhan, Can, Gökhan, N'Koudou, Güven.

Ümraniyespor: Orkun, Emre, Yiğithan, Mustafa, Faruk Can, Mrsic, Yunus Emre, Yusuf Emre, Tahsin, Denizhan, Kehinde.

ASpor CANLI YAYIN

BEŞİKTAŞ - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Ümraniyespor maçı saat 17:00'de başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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