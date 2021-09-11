"HEDEF GÖSTERME OLAMAZ"

Uilenberg, "Türkiye'de uzun süredir MHK Eğitim Danışmanlığı görevini yürütüyorum ve kamuoyunun da bildiği üzere hiçbir dönemde bir kulübü ya da teknik direktörü 'hedef gösterme' gibi bir yaklaşımım asla olmamıştır ve olamaz..." dedi.