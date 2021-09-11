12 Eylül 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Jaap Uilenberg Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a yanıt!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalar yapmış ve MHK'nın hakem eğitmeni Jaap Uilenberg'in kendisini hedef gösterdiğini ifade etmişti. Uilenberg'den, Sergen Yalçın'ın açıklamalarına yanıt geldi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Jaap Uilenberg Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a yanıt!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.09.2021

MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, Sergen Yalçın için sarf ettiği, "Beşiktaş'ın teknik direktörü, kulübede hakemlere büyük baskı oluşturuyor" sözüne yanıt verdi.

Son dakika spor haberi: Jaap Uilenberg Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a yanıt!

"MAKSADI DIŞINDA ALGILANMIŞ"

Sabah'tan Taner Karaman'a konuşan Hollandalı futbol adamı, "Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yapmış olduğu 'Dördüncü hakem bana el kol hareketi yapma dedi' söylemi ile ilgili verdiğim cevabın maksadının dışında algılanmış olmasını derin bir üzüntü ile takip ettim." dedi.

Son dakika spor haberi: Jaap Uilenberg Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a yanıt!

"HEDEF GÖSTERME OLAMAZ"

Uilenberg, "Türkiye'de uzun süredir MHK Eğitim Danışmanlığı görevini yürütüyorum ve kamuoyunun da bildiği üzere hiçbir dönemde bir kulübü ya da teknik direktörü 'hedef gösterme' gibi bir yaklaşımım asla olmamıştır ve olamaz..." dedi.

Son dakika spor haberi: Jaap Uilenberg Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a yanıt!

"HER SEMİNERDE SÖYLÜYORUM"

Uilenberg şöyle devam etti: "Türkiye'de teknik adamların hakemlerin üzerinde baskı oluşturduğunu ve her seminerde bu konunun üzerinde çalışmalar yaptığımızı ekledim. Aslında teknik adamların hakemlere yard��mcı olması gerektiğini hem röportajda hem de TSYD toplantısında vurgulamıştım."

Son dakika spor haberi: Jaap Uilenberg Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a yanıt!

SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?

"Uilenberg, TFF tarafından çağrılmış bir insan. İşi hakem yetiştirmek. Bu adam Almanya'ya gidip B Münih'in hocası hakemler üzerinde baskı yaratıyor diyor mu? Bu arkadaşa birileri bir şeyler fısıldamış. Uilenberg denen arkadaş Beşiktaş camiasını karşısına alıyor. Beşiktaş camiası sana haddini bildirir! Onu bil bir defa."

Son dakika spor haberi: Jaap Uilenberg Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a yanıt!

AHMET NUR ÇEBİ NE DEMİŞTİ?

"Geçenlerde Uilenberg isimli bir danışman, Sergen Yalçın'ın el hareketleriyle mesaj vermeye çalışmış. Gitsin Almanya'da konuşsun bakayım böyle isim vererek. MHK'yi göreve çağırıyorum. Beşiktaş'ın hocasını gündeme getirerek eleştiri yapamazsın. Art niyet arıyorum."

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