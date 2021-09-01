Beşiktaş geniş rotasyon için bir stoper takviyesi daha yapmayı planlıyor. Siyah-beyazlılar, Rachid Ghezzal'ın da olumlu referans olduğu Ahmed Touba’nın transferi için de harekete geçti. İşte transferde yaşanan son detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş, Cezayir Milli Takımı'nın stoperi Ahmed Touba'nın transferi için de harekete geçti.



TOUBA, 23 YAŞINDA VE 1.90 BOYUNDA

Siyah beyazlıların yıldızı Rachid Ghezzal, Cezayir Milli Takımı'nda birlikte oynadığı yakın arkadaşı Touba için olumlu referans verdi.

Beşiktaş Kulübü scout ekibinden Ulvi Güveneroğlu, 23 yaşında ve 1.90 metre boyundaki Touba'nın ikili mücadeleler ile hava toplarında başarıyı yüzdesi yüksek ve teknik bir oyuncu olduğunu söyledi.



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