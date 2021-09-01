01 Eylül 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın aklı Salih Özcan'da! Son dakika spor haberleri...

Son dakika spor haberleri: Hem Süper Lig hem Şampiyonlar Ligi yarışı için geniş bir rotasyon kurmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme Salih Özcan geldi. Siyah-beyazlılar genç futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için harekete geçti. İşte transfere dair son detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş’ın aklı Salih Özcan’da! Son dakika spor haberleri...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 Giriş Tarihi: 01.09.2021

Transfer döneminde kadrosuna tam 10 futbolcu katan Beşiktaş, son hamlesini orta saha bölgesine yapmak istiyor. Şampiyonlar Ligi için geniş bir kadro kurmayı planlayan siyah-beyazlılar, orta sahaya takviye yaparak transferi noktalayacak.

Beşiktaş’ın aklı Salih Özcan’da! Son dakika spor haberleri...

Beşiktaş, bu bölge için ilk olarak Gedson Fernandes'i gündemine alırken, yaşanan olumsuz gelişmelerin ardından rotasını Almanya'ya çevirdi. Fotomaç'ın derlediği habere göre Köln'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Salih Özcan'la yeniden temas kuran Kartal, gurbetçi futbolcu için girişimlere başladı.

Beşiktaş’ın aklı Salih Özcan’da! Son dakika spor haberleri...

23 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ın, Köln'e satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifinde bulunduğu ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz aylarda da Salih Özcan'la ilgilenmiş ancak genç futbolcu kariyerine Bundesliga'da devam etme kararı almıştı.

Beşiktaş’ın aklı Salih Özcan’da! Son dakika spor haberleri...

Alman ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Salih Özcan, aynı zamanda Almanya Milli Takımı'nın alt yaş takımlarında mücadele ediyor. Öte yandan orta saha transferiyle ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı kulubün asbaşkanı Emre Kocadağ, "Belki bir fırsat transferi olursa gerçekleştiririz" demişti.

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