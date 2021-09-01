Beşiktaş’ın aklı Salih Özcan’da! Son dakika spor haberleri...

Beşiktaş, bu bölge için ilk olarak Gedson Fernandes'i gündemine alırken, yaşanan olumsuz gelişmelerin ardından rotasını Almanya'ya çevirdi. Fotomaç'ın derlediği habere göre Köln'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Salih Özcan'la yeniden temas kuran Kartal, gurbetçi futbolcu için girişimlere başladı.