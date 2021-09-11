11 Eylül 2021, Cumartesi

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Beşiktaş Yeni Malatyaspor CANLI (Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım)

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor | CANLI
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Giriş Tarihi: 11.09.2021

Süper Lig'in 4. haftasında 7 puanlı Beşiktaş, 6 puan toplayan Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Son şampiyon namağlup serisine devam ettirmek isterken, konuk ekip ise çıkışını sürdürme peşinde... Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in 4. haftasında son şampiyon Beşiktaş sahasında Yeni Malatyaspor'la kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz...

BEŞİKTAŞ-YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Pjanic, Alex Teixeira, Ghezzal, N'Koudou, Batshuayi.

Y. Malatyaspor: Abdulsamed, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Wallace, Mustafa Eskihellaç, Ryan Aabid, Ndong, Haddadi, Jospin, Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük.

BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı saat 20:00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

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