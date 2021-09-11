JUVENTUS'A DÖNECEK MİSİN?

"Menajerimle temaslar ve görüşmeleri oldu ama transfer pazarı pek kolay bir yer değil. Geri dönmek isterdim. Allegri ile tekrar buluşmak için her şeyi yapardım. Juventus'u seviyorum. Taraftarına çok bağlıyım ve Başkan Agnelli ile harika bir iletişimim var ama futbolda ileriye bakmalısın. Her şeyden önce ben bir profesyonelim. Şimdi Beşiktaş'ta bir serüvenim başlıyor ve burada iyi günler geçirmek istiyorum."