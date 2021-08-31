31 Ağustos 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş için Malang Sarr iddiası! Montero'da pürüz çıkarsa...

Kartal’ın B planı hazır! Montero’da pürüz çıkarsa...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 31.08.2021

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Stoper takviyesi yapmak için kolları sıvayan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giyen Francisco Montero'yu yeniden kadrosuna katmak için gün sayan Kara Kartal, İspanyol savunma oyuncusunun transferinde pürüz çıkması halinde bir dönem Fenerbahçe'nin de istediği Malang Sarr için nabız yoklayacak. (BJK spor haberi)

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın geçen sezon çok şikayet ettiği Montero'yu, doğum tarihi nedeniyle yeniden kiralamak istiyor. Yalçın, özellikle sol stoper istediği için 22 yaşındaki İspanyol stoperin ismi listenin ilk sırasında.

Ancak Montero transferinde son dakika pürüzü yaşanması durumunda, geçen sezonu Porto'da kiralık geçiren Senegalli stoper Maland Sarr için nabız yoklanacağı öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre; Batshuayi'nin kiralanma sürecinde siyah-beyazlıların Chelsea ile 22 yaşındaki Malang Sarr için bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Geçen sezonu Porto'da kiralık geçiren Senegalli stoperin kiralanması gündeme geldi.

Yalçın'dan Montero açıklaması! haberin devamı

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