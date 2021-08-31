31 Ağustos 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Jeremain Lens ile yollarını ayırdı!

Kartal’da beklenen ayrılık gerçekleşti! Sözleşmesi feshedildi
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 Giriş Tarihi: 31.08.2021

Beşiktaş'ta Lens dönemi sona erdi. 4 sezon siyah beyazlı takımın formasını giyen yıldız oyuncu ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Jeremain Lens'in yeni takımı ise Fatih Karagümrük olacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş'ta Lens dönemi sona erdi. 4 sezon siyah beyazlı takımın formasını giyen yıldız oyuncu ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin haberine göre; Jeremain Lens'in yeni takımı ise Fatih Karagümrük olacak.

33 yaşındaki Hollandalı futbolcu, siyah beyazlı formayla çıktığı 102 maçta, 12 gol ve 20 asist kaydetti.

Kartal'da beklenen ayrılık gerçekleşti! Sözleşmesi feshedildi

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