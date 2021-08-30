30 Ağustos 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Montero açıklaması

Yalçın’dan Montero açıklaması!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 Giriş Tarihi: 30.08.2021

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, "Tesislere bakalım, oyuncuların okuluna bakın, beslenmesine bakın... Oyuncu bana geldiğinde 2 sene oynayacak hale gelsin diye uğraşıyoruz. Bunların altyapıda olması gerekiyor. Utku'yu Karagümrük'e kiralıyoruz. Montero'yu tamamen alacağız." dedi.  (BJK spor haberleri)

Süper Lig'de geride kalan 3 haftanın ardından 7 puan toplayan Beşiktaş'ta Sergen Yalçınn TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Yalçın, "6 tane yabancının kulübede oturması doğru mu? Oyuncu nasıl yetişir, nerede yetişir? Oyuncu yetiştirmek için 3 tane oynatmak mı gerekir? Tesislere bakalım, oyuncuların okuluna bakın, beslenmesine bakın... Oyuncu bana geldiğinde 2 sene oynayacak hale gelsin diye uğraşıyoruz. Bunların altyapıda olması gerekiyor. Rıdvan'ı kiralar mıyız? Utku'yu Karagümrük'e kiralıyoruz. Montero'yu tamamen alacağız." dedi.
Sergen Yalçın gitmek istediği ligi açıkladı! haberin devamı

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