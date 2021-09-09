09 Eylül 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaşlı futbolculara değişen oyun kuralları anlatıldı

Beşiktaş’a yeni kurallar anlatıldı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.09.2021

Süper Lig'in 4. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta futbolculara, oyun kurallarındaki değişikliklerle ilgili sunum yapıldı. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Futbol Takımı oyuncularına oyun kurallarındaki değişikliklerle ilgili sunum yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 4. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacağı müsabakaya hazırlanan siyah-beyazlı ekibe, Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Gelişim Müdürü Burçin Keskin tarafından 2021-2022 sezonunda uygulanacak oyun kuralları hakkında bilgi verildi.



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