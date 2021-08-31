Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giyen Francisco Montero ile anlaşma sağladı. İspanyol stoper, siyah beyazlılara imza atmak için saat 23.30'da İstanbul'a gelecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giyen Francisco Montero transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar İspanyol oyuncu ve kulübü Atletico Madrid ile anlaşma sağladı. 22 yaşındaki stoper de, Beşiktaş için Türkiye'ye geliyor. Yıldız oyuncu saat 23.30'da İstanbul'da olacak.

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