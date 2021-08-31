31 Ağustos 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Francisco Montero ile anlaşma sağladı! İşte İstanbul'a geleceği saat...

Anlaşma tamam! Beşiktaş’ın yeni transferi İstanbul’a geliyor
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 Giriş Tarihi: 31.08.2021

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giyen Francisco Montero ile anlaşma sağladı. İspanyol stoper, siyah beyazlılara imza atmak için saat 23.30'da İstanbul'a gelecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giyen Francisco Montero transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar İspanyol oyuncu ve kulübü Atletico Madrid ile anlaşma sağladı. 22 yaşındaki stoper de, Beşiktaş için Türkiye'ye geliyor. Yıldız oyuncu saat 23.30'da İstanbul'da olacak.

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