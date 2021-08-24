25 Ağustos 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Domagoj Vida takımdan ayrılıyor mu? Al İttihat ve El İttifak teklif yaptı

Beşiktaş’ta Vida ile yollar ayrılıyor mu? 2 Teklif...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 Giriş Tarihi: 24.08.2021

Süper Lig'de Rizespor'u mağlup eden ancak Gaziantep FK ile berabere kalan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlıların yıldız oyuncusu Domagoj Vida'ya iki teklif birden geldi. Hırvat stoperin temsilcisi, "Suudi Arabistan'dan Al İttihat ve El İttifak takımının Vida ile ilgili teklifi var. Beni aradılar; ama İttifak daha ciddi arıyorlar. Belki Beşiktaş'a da teklif yaptılar. Ama Vida ayrılmak istemiyor" şeklinde konuştu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'e 3-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan ve Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta, tecrübeli savunma oyuncusu Domagoj Vida'ya iki teklif birden geldi.

AL ITTIHAT VE EL ITTIFAK

Radyospor'a konuşan Hırvat oyuncunun temsilcisi Uğur Avadan, "Suudi Arabistan'dan Al İttihat ve El İttifak takımının Vida ile ilgili teklifi var. Beni aradılar; ama İttifak daha ciddi arıyorlar. Belki Beşiktaş'a da teklif yaptılar. Ama Vida ayrılmak istemiyor.

"EL ITTIFAK'I KULÜBE YÖNLENDİRDİM"

Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyor. Belki futbolu Beşiktaş'ta bırakacak. Çok büyük aksilik olmazsa Beşiktaş'ta devam edecek. El İttifak'ı kulübe yönlendirdim. Beşiktaş yönetimiyle Vida'nın sözleşme uzatılmasını konuşuyoruz. 32 yaşında.

YENİ SÖZLEŞME...

2-3 senelik yeni sözleşme onun için çok uygun. Ne Beşiktaş böyle tecrübeli, Dünya Kupası finali görmüş bir oyuncuyu bırakmak ister ne de Vida buradan ayrılmak istiyor. Ben yeni sözleşme konusunda sorun yaşanacağını düşünmüyorum" dedi.

BEŞİKTAŞ ABDÜLKERİM İÇİN KONYASPOR'LA GÖRÜŞTÜ

Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakçı'nın Beşiktaş'ın gündemine geldiğini belirten Avadan, "Beşiktaş, Abdülkerim için bir süre önce Konyaspor'la temas kurdu ancak Konyaspor bırakmak istemedi. Ama şimdi ne olur bilemiyorum. Galatasaray'ın da ilgisi vardı. Abdülkerim'in Konyaspor'la 1 sezon daha sözleşmesi kaldı" şeklinde konuştu.

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