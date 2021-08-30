Son dakika spor haberi: Beşiktaş Umut Meraş transferini resmen açıkladı! | BJK haberleri
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor. Kadrosuna önemli isimleri katan siyah beyazlılar, bir transfere daha imza attı. Kara Kartal, A Milli Takım forması da giyen Umut Meraş'ı kadrosuna kattığını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş Kulübü, milli sol bek Umut Meraş'ı 1,5 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında 3+1 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cengiz Umut Meraş'ın transferi konusunda Le Havre Athletic Club Football Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Le Havre Athletic Club Football Kulübü'ne 1.500.000 Avro transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Umut Meraş'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
KARTAL UMUT MERAŞ'I BÖYLE DUYURDU
💪 Beşiktaş'a Hoş Geldin Umut Meraş#RotaBelli 📍 pic.twitter.com/A9aPeNNULi— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 30, 2021
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