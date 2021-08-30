Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılarda Alex Teixeira, bu maçta sakatlık yaşamıştı. Kontrolleri yapılan Brezilyalı oyuncu için Beşiktaş'tan açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta sakatlanan Alex Teixeira'nın sağlık durumu belli oldu. Brezilyalı oyuncu için siyah beyazlı kulüpten açıklama geldi. İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama;

"Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 3. haftasında Vodafone Park'ta VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta, sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Alex Teixeira'nın uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.



Alex Teixeira'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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