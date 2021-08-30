30 Ağustos 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Alex Teixeira'nın sağlık durumu belli oldu!

Kartal’a Teixeira’dan kötü haber!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 Giriş Tarihi: 30.08.2021

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılarda Alex Teixeira, bu maçta sakatlık yaşamıştı. Kontrolleri yapılan Brezilyalı oyuncu için Beşiktaş'tan açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta sakatlanan Alex Teixeira'nın sağlık durumu belli oldu. Brezilyalı oyuncu için siyah beyazlı kulüpten açıklama geldi. İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama;

"Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 3. haftasında Vodafone Park'ta VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta, sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Alex Teixeira'nın uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Alex Teixeira'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal transferi KAP’a bildirdi! Kartal transferi KAP'a bildirdi!
Teixeira’ya büyük övgü! Çok can yakacak Teixeira'ya büyük övgü! "Çok can yakacak"
Kartal’da bir transfer daha yolda! Bu hafta imzaya gelecek Kartal'da bir transfer daha yolda! Bu hafta imzaya gelecek
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör