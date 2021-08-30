Stoper transferinde Kaan Ayhan için olumlu yanıt alamayan Beşiktaş, Diego Simione'nin kadroda düşünmediği 22 yaşındaki Montero konusunda Atletico Madrid ile anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezon da siyah beyazlı formayı giyen İspanyol savunmacı bu kez satın alma opsiyonu ile kiralanacak. Beşiktaş’tan ayrılırken “Umarım tekrar buluşuruz” diyen Montero bu hafta yeniden imzaya bekleniyor. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Stoper Kaan Ayhan için olumlu sonuç alamayan Beşiktaş, Diego Simione'nin kadroda düşünmediği 22 yaşındaki Montero konusunda Atletico Madrid ile yeniden anlaşma sağladı. Fotomaç'ın haberine göre, geçtiğimiz sezon da Beşiktaş forması giyen İspanyol futbolcu bu kez satın alma opsiyonu ile kiralanacak.

Genç futbolcunun kısa zaman içerisinde İstanbul'a gelip imza atması bekleniyor.

Beşiktaş, bu sezon için Atletico Madrid'e 100 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Montero, geçen sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılırken "Kariyerimde çok önemli bir yıl oldu, kişisel olarak geliştim. Umarım ileride yollarımız tekrar buluşur. Seni çok seviyorum Beşiktaş ailesi" demişti.

Montero'nun Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

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