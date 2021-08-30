Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Francisco Montero bu hafta imzaya gelecek!
Stoper transferinde Kaan Ayhan için olumlu yanıt alamayan Beşiktaş, Diego Simione'nin kadroda düşünmediği 22 yaşındaki Montero konusunda Atletico Madrid ile anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezon da siyah beyazlı formayı giyen İspanyol savunmacı bu kez satın alma opsiyonu ile kiralanacak. Beşiktaş’tan ayrılırken “Umarım tekrar buluşuruz” diyen Montero bu hafta yeniden imzaya bekleniyor. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Stoper Kaan Ayhan için olumlu sonuç alamayan Beşiktaş, Diego Simione'nin kadroda düşünmediği 22 yaşındaki Montero konusunda Atletico Madrid ile yeniden anlaşma sağladı. Fotomaç'ın haberine göre, geçtiğimiz sezon da Beşiktaş forması giyen İspanyol futbolcu bu kez satın alma opsiyonu ile kiralanacak.
Genç futbolcunun kısa zaman içerisinde İstanbul'a gelip imza atması bekleniyor.
Beşiktaş, bu sezon için Atletico Madrid'e 100 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Montero, geçen sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılırken "Kariyerimde çok önemli bir yıl oldu, kişisel olarak geliştim. Umarım ileride yollarımız tekrar buluşur. Seni çok seviyorum Beşiktaş ailesi" demişti.
Montero'nun Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası