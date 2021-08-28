28 Ağustos 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Halil Dervişoğlu ısrarı! Görüşmeler yeniden başladı

Beşiktaş’ın Halil ısrarı! Görüşmeler yeniden başladı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.08.2021

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakiplerin belli olmasının ardından transfer çalışmaları hızlandı. Kura çekimi sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulunan asbaşkan Emre Kocadağ, transfer yapabileceklerini belirtirken; siyah-beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen ve sarı-kırmızılıların da transfer gündeminde yer alan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak için Brentford ile yeniden görüşmelere başladı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerinin belli olmasından sonda yönetici Emre Kocadağ bir ya da iki oyuncu transferi yapabileceklerini söylerken, Beşiktaş'ta stoper ve orta saha dışında sürpriz bir hamle geldi. Fotomaç'ın haberine göre; yönetici Erdal Torunoğulları daha önce Londra'ya gidip görüştüğü Brentford yöneticileriyle bir kez daha temas kurdu ve "Halil'in Brentford'da kulübede kalması yerine Şampiyonlar Ligi'nde oynamasının herkes için bir kazanç olacaktır" diyerek kulübünü ikna etmeye çalıştı. Halil'in Beşiktaş'a transferiyle ilgili 1-2 içinde sürpriz gelişmelerin yaşanmasını beklendiği öğrenildi.

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