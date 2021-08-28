Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Umut Meraş açıklaması!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Karagümrük maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Umut Meraş, A Milli Takım'ın sol beki, bize değer katacak bir oyuncu. Planlama dahilinde yapılmış bir transfer. Planlama doğrultusunda çok doğru bir transfer olduğunu düşünüyorum." dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
İŞTE YALÇIN'IN SÖZLERİ:
"Umut Meraş, A Milli Takım'ın sol beki, bize değer katacak bir oyuncu. Planlama dahilinde yapılmış bir transfer. Planlama doğrultusunda çok doğru bir transfer olduğunu düşünüyorum."
"Biz de biliyoruz 3 sol bekimiz olduğunu ama rekabetin olduğu ortamda performanslar her zaman daha yukarı çıkar."
"Batshuayi de Alex de antrenmanlarda mesafe katediyor. Takım arkadaşlarına ısınıyorlar. Oyuncularımızın hepsinden ümitliyiz."
"Ofansif hattımızı olduğu gibi kullandık. Alex, Michy, Rachid, Cyle... Kazanmak istiyoruz, iyi hazırlandık. Yavaş yavaş oyuncularımız fiziksel olarak mesafe almaya başladı. İnşallah iyi bir oyun ve skorla mutlu bir şekilde ayrılırız."
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