28 Ağustos 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Umut Meraş açıklaması!

Sergen Yalçın’dan Umut Meraş açıklaması!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 28.08.2021 Giriş Tarihi: 28.08.2021

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Karagümrük maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Umut Meraş, A Milli Takım'ın sol beki, bize değer katacak bir oyuncu. Planlama dahilinde yapılmış bir transfer. Planlama doğrultusunda çok doğru bir transfer olduğunu düşünüyorum." dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

İŞTE YALÇIN'IN SÖZLERİ:

"Umut Meraş, A Milli Takım'ın sol beki, bize değer katacak bir oyuncu. Planlama dahilinde yapılmış bir transfer. Planlama doğrultusunda çok doğru bir transfer olduğunu düşünüyorum."

"Biz de biliyoruz 3 sol bekimiz olduğunu ama rekabetin olduğu ortamda performanslar her zaman daha yukarı çıkar."

"Batshuayi de Alex de antrenmanlarda mesafe katediyor. Takım arkadaşlarına ısınıyorlar. Oyuncularımızın hepsinden ümitliyiz."

"Ofansif hattımızı olduğu gibi kullandık. Alex, Michy, Rachid, Cyle... Kazanmak istiyoruz, iyi hazırlandık. Yavaş yavaş oyuncularımız fiziksel olarak mesafe almaya başladı. İnşallah iyi bir oyun ve skorla mutlu bir şekilde ayrılırız."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş - Karagümrük | CANLI Beşiktaş - Karagümrük | CANLI
Beşiktaş’tan flaş hamle! Eski yıldızına talip oldu Beşiktaş'tan flaş hamle! Eski yıldızına talip oldu
Marsilya Larin’i istiyor! İşte o teklif... Marsilya Larin'i istiyor! İşte o teklif...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör