Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Siyah beyazlılar, milli futbolcu Umut Meraş transferi için kulübü Le Havre ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son şampiyon Beşiktaş, yaz transfer dönemini de hareketli geçiriyor. Siyah beyazlılar, son olarak A Milli Takım'ın oyuncusu Umut Meraş transferi için kulübü Le Havre ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

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