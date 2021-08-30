30 Ağustos 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Umut Meraş transferini KAP'a bildirdi!

Kartal transferi KAP’a bildirdi!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 Giriş Tarihi: 30.08.2021

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Siyah beyazlılar, milli futbolcu Umut Meraş transferi için kulübü Le Havre ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son şampiyon Beşiktaş, yaz transfer dönemini de hareketli geçiriyor. Siyah beyazlılar, son olarak A Milli Takım'ın oyuncusu Umut Meraş transferi için kulübü Le Havre ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

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